الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة دمياط الأحد المقبل

دمياط معتز الشربيني

أعلنت جامعة دمياط، أنه سيتم بدء الكشف الطبي علي الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2022-2023 لجميع كليات الجامعة في الفترة من 11/9/2022 إلي 29/9/2022 (يومياً من الأحد إلى الخميس) علي النحو التالي بالمقرات الآتية:

مقر رقم (1) بالمرحلة الأولى مدرج (101-102 ) بالحرم الجامعي، مقر رقم (2) بالمرحلة الأولي مدرج رقم( (108-109

وعلي الطلاب ملء الاستمارة وختمها من الكلية المرشح لها والتوجه لأداء الكشف الطبي.

يأتي ذلك بناء علي توجيهات الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور وائل فاروق الطيباني - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.