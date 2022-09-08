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الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة دمياط الأحد المقبل

الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:34 م
الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة دمياط الأحد المقبل جامعة دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أعلنت جامعة دمياط، أنه سيتم بدء الكشف الطبي علي الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2022-2023 لجميع كليات الجامعة في الفترة من 11/9/2022 إلي 29/9/2022 (يومياً من الأحد إلى الخميس) علي النحو التالي بالمقرات الآتية:

 

مقر رقم (1) بالمرحلة الأولى مدرج (101-102 ) بالحرم الجامعي، مقر رقم (2) بالمرحلة الأولي مدرج رقم( (108-109

 

وعلي الطلاب ملء الاستمارة وختمها من الكلية المرشح  لها والتوجه لأداء الكشف الطبي.

 

يأتي ذلك بناء علي توجيهات الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور وائل فاروق الطيباني - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

مواعيد الكشف الطبى
مواعيد الكشف الطبى

الكشف الطبي للطلاب الجدد

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