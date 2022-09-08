القوى العاملة: فرصة للتدريب المهنى على 4 مهن يحتاجها سوق العمل بالأقصر

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالأقصر، بشأن الإعلان عن فرصة للتدريب المهنى على 4 مهن يحتاجها سوق العمل، وذلك بمركز التدريب المهنى بالطود.

واوضح السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، أن المهن المتاح عليها الدورات التدريبية هى : التفصيل والحياكة ، وصيانة الدش والمحمول، والتوصيلات الكهربائية ، والسباكة الصحية ، على ان تكون أولوية الحجز بأسبقية تقديم الأوراق المطلوبة.

وأضاف مدير المديرية ان التقديم متاح فى ديوان مديرية القوى العاملة بالأقصر وعنوانه : شرق السكة – شارع النزهة ، مشيراً إلى ان التدريب يتم على أيدى مدربين أكفاء تم اختبارهم بوزارة القوى العاملة ، وان المتدرب يحصل فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديرية و توفر له فرصة للعمل داخل المنشآت الموجودة بالمحافظة.