اليوم السابع
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القوى العاملة: فرصة للتدريب المهنى على 4 مهن يحتاجها سوق العمل بالأقصر

الخميس، 08 سبتمبر 2022 01:15 م
القوى العاملة: فرصة للتدريب المهنى على 4 مهن يحتاجها سوق العمل بالأقصر وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالأقصر، بشأن الإعلان عن فرصة للتدريب المهنى على 4 مهن يحتاجها سوق العمل، وذلك بمركز التدريب المهنى بالطود.

واوضح السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، أن المهن المتاح عليها الدورات التدريبية هى : التفصيل والحياكة ، وصيانة الدش والمحمول، والتوصيلات الكهربائية ، والسباكة الصحية ، على ان تكون أولوية الحجز بأسبقية تقديم الأوراق المطلوبة.

وأضاف مدير المديرية ان التقديم متاح فى ديوان مديرية القوى العاملة بالأقصر وعنوانه : شرق السكة – شارع النزهة ، مشيراً إلى ان التدريب يتم على أيدى مدربين أكفاء تم اختبارهم بوزارة القوى العاملة ، وان المتدرب يحصل فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديرية و توفر له فرصة للعمل داخل المنشآت الموجودة بالمحافظة.


القوى العاملة

القوى العاملة بالاقصر

تدريبات القوى العاملة

سوق العمل



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