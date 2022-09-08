اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 سبتمبر 2022 05:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريب SOF-10 بنطاق الأسطول الشمالى

الخميس، 08 سبتمبر 2022 04:17 م
القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريب SOF-10 بنطاق الأسطول الشمالى جانب من التدريبات
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريب تبادل الخبرات فى مجال القوات الخاصة البحرية "SOF-10" والذى استمر لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط ، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة .
 
وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت التدريب على تنفيذ أعمال الغطس الهجومية المشتركة وكذا حق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن المتشبه بها ، وتنفيذ أعمال التسلل البحرى والإغارة على جزيرة منعزلة والتى أظهرت مدى القدرة والكفاءة القتالية العالية التى تتمتع بها القوات المشاركة بالتدريب .
 
تأتى تلك التدريبات تأكيداً على مدى قدرة القوات المشاركة فى تنفيذ عمل جماعى مشترك ، كذلك التنسيق والتفاهم فى تنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة ، والقدرة على مجابهة التهديدات المختلفة والعدائيات المحتملة .
 
حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية وكبير مسئولى الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكى بالقاهرة .

القوات البحرية المصرية

القوات الخاصة البحرية

البحرية المصرية والأمريكية

مصر وأمريكا

القوات المصرية والأمريكية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة