القرية الأولمبية لقناة السويس صرح رياضى متكامل بمنطقة القناة.. تعرف عليها

الإسماعيلية- صبرى غانم

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم، القرية الأولمبية لقناة السويس بالإسماعيلية، ونستعرض كل ماتريد معرفته عن القرية.

القرية الأولمبية لقناة السويس هى مدينة رياضية متكاملة بمواصفات عالمية تستكمل بها قناة السويس دورها المجتمعي بمنطقة القناة.

والقرية على مساحة 350 ألف متر مربع تقريباً 86 فدان وفي موقع متميز تقع القرية الأولمبية التابعة لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية وتتسع المدينة الرياضية لتشمل العديد من المنشأت الرياضية لمجموعة من الألعاب المختلفة.

تضم القرية الأولمبية لقناة السويس:

- استاد هيئة قناة السويس

- الصالة المغطاة

- مجمع السباحة الرياضي الاجتماعي

- استاد الهوكي

- الملاعب المفتوحة لتدريبات الألعاب الجماعية

- الملاعب الفرعية لكرة القدم والقرية الأولمبية تحتوي على: مسجد تبارك

عدد 2 مهبط طائرات

تجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصة

مناطق مخصصة لانتظار السيارات

مكونات القرية الأوليمبية

1)ستاد هيئة قناة السويس الدولي

استكمالاً للمنظومة الرياضية التابعة للهيئة، انتهت أعمال إنشاء الاستاد الجديد بمحافظة الإسماعيلية ليكون بالتكامل مع منشآت الهيئة الرياضية بمثابة قرية أولمبية تلبي متطلبات النهضة الرياضية الحالية وتدعم جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية للرياضة المصرية.

بدأت الأعمال الإنشائية للاستاد في منتصف شهر يونيو 2019، وراعي المخطط العام لأعمال التصميمات الخاصة بالاستاد المواصفات والاشتراطات الدولية للفيفا (FIFA ) والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) والإتحاد المصري لكرة القدم (EFA). المواصفات الفنية: المساحة: 80 ألف متر مربع ( 19 فدان)

سعة الاستاد :21 ألف متفرج تقريبا

مكونات المشروع

المقصورة الرئيسية والدرجة الأولى

تقع في منتصف الاستاد وتتسع لحوالي 3000 متفرج

وتضم المقصورة الرئيسية مايلي:

قاعتين لكبار الزوار (VIP) مجهزة بشاشات عرض ودورات مياه وكافيتريا

- مقاعد خاصة لكبار الزوار (VIP) بالمدرجات

- قاعتين (VVIP ) بزجاج مضاد للرصاص

- عدد 8 استراحات خاصة لكبار الزوار

- مصاعد بانوراما لخدمة كبار الزوار ومصاعد للصحفيين ومصاعد أخرى للخدمات

الدرجة الأولى وتتكون من:

- عدد 2غرفة لاعبين مُجهزة بالساونا والجاكوزي والتكييف المركزي بمشتملاتها

- غرفة الحكام ومراقب المباراة

- غرفة الحكم المساعد الفيديو ( VAR)

- عدد 4 كبائن للمعلقين مجهزة بشاشات العرض والإتصال بالإنترنت والترجمة الفورية

- قاعة مؤتمرات صحفية مجهزة بشاشات العرض والاتصال بالإنترنت والترجمة الفورية

- قاعتين للصحفيين يمين ويسار المقصورة الرئيسية

- استوديو تحليلي للمباريات

- غرفة تحكم ومراقبة وتصوير

- مناطق ترفيهية لجماهير الدرجة الأولى يمين ويسار المقصورة الرئيسية

الدرجة الثانية وسط تتسع لحوالي 3000 متفرج وصممت لتستوعب ما يقرب من 3000 متفرج بالإضافة إلى عدد غرفتين لاعبين مُجهزة بالساونا والجاكوزي وغرف الحكام وقاعة المؤتمرات الصحفية المجهزة بشاشات العرض والاتصال بالإنترنت والترجمة الفورية بالإضافة إلى كافيتيريات ودورات مياه لخدمة الجمهور



الدرجة الثالثة يمين المقصورة ( سعة 7500 متفرج) وتضم

- أكاديمية للناشئين تشمل عدد 60 سرير فندقي لإقامة فرق الناشئين

- عدد 2غرفة للجهاز الفني لقطاع الناشئين مجهزة بالكامل

- مطعم ومطبخ رئيسي خاص بالاستاد ومجهز بالكامل

- مغسلة مركزية مُجهزة بأحدث الأجهزة

- كافيتيريا ودورات مياه لخدمة الجمهور

- عدد 6 دورات مياه للجمهور ( رجال وسيدات)

- غرفة إسعافات أولية للجمهور

الدرجة الثالثة يسار المقصورة

( سعة 7500 متفرج) وتضم

النادي الصحي بمساحة 850 مترا مربعا مُجهز بأحدث الأجهزة الإيطالية Techno Gym، وينقسم إلى:

- صالة اللياقة البدنية

- وحدة الطب الرياضي مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وملحقاتها من غرف خلع الملابس

- غرف التدليك

- دورات مياه

المنطقة الإدارية وتشمل قاعة اجتماعات كبرى ومكاتب إدارية وسكرتارية مُجهزة بالكامل

منطقة ترفيهية تضم كافيتريا ودورات مياه لخدمة الجمهور

الملعب والمضمار

ويشتمل على :

- أرضية الملعب من النوع الهايبرد طبقاً لأحدث الأنظمة العالمية وهى عبارة عن خليط من النجيل الصناعي مع النجيل الطبيعي بضمان مدة 8 سنوات .

- مضمارألعاب قوى بعدد 8 حارات أولمبية للألعاب الأولمبية (سباق العدو - سباق الحواجز- رمى القرص - رمي الجلة والمطرقة- الحاجز المائي - الوثب الطويل والوثب الثلاثي - القفز بالزانة - رمى الرمح - الوثب العالي- سباق التتابع ) التجهيزات الخاصة بالاستاد - عدد 22 بوابة منها بوابات تعمل بنظام تذكرتي- نافورة مضيئة أمام مدخل كبار الزوار للمقصورة الرئيسية

- خزان حريق وخزان أرضي للمياه الجوفية وعدد 2 بيارة لضخ المياه لشبكة الرى العمومية

الإضاءة

نظام الإضاءة المستخدم باستخدام تكنولوجيا ال LED وفقاً لأحدث ما توصلت إليه نظم الإضاءة العالمية

مزود بعدد 2 شاشة إلكترونية - أبعاد الشاشة الواحدة 16 x 8 م.

4 أبراج إنارة بإرتفاع 55 متر بعدد 95 كشاف لكل برج إنارة بشدة إضاءة 3500 لاكس تعد الأولى في الشرق الأوسط إضاءة ليد تناسب النقل التليفزيوني الليلي

المقاول الرئيسي للمشروع : شركة قناة السويس للاستثمار مدة التنفيذ : عامان 2) الصالة المغطاة تقع على مساحة 18 ألف متر مربع، وتتسع الصالة إلى 2300 مشاهد، والصالة مكيفة مركزيا وتتسع للعديد من الأنشطة الرياضية والألعاب الجماعية والفردية تصل إلى حوالي 16 نشاط رياضي.

تحتوي الصالة على:

عدد 4 غرف لاعبين

غرفتين للحكام

غرفة للطبيب والكشف عن المنشطات

وحدة للإذاعة والتليفزيون

نظام صوتي

2 لوحة نتائج إلكترونية

تصميم الصالة يتضمن

عدد أربع مداخل للجمهور

عدد 3 مداخل لاعبين

عدد 2 مدخل للمقصورة الرئيسية

منطقة لانتظار السيارات تسع لأكثر من 50 سيارة وأتوبيس

3) مجمع السباحة الرياضي الاجتماعي

- حمام سباحة أوليمبي بأبعاد 50 متر x 25 متر

- حمام سباحة للغطس شامل سقالة لقفزات الثقة بارتفاع 10 متر بأبعاد 25 متر x 25 متر بعمق ٦ متر

- حمام سباحة للأطفال

- حديقة لرواد المجمع ( حديقة للأطفال)

- صالة للأنشطةالرياضية المختلفة(ايروبكس - زومبا- كونغ فو)

- صالة جيم بأجهزة كاملة بجانب غرف استيم - ساونا- جاكوزي

4) استاد الهوكي

يضم ملعب رئيسي يتسع إلى 500 مشاهد ويتفرد بكونه الملعب الدولي الأول من نوعه في الشرق الأوسط ، كما يضم ملعب آخر فرعي، و غرفتين للاعبين وغرفة للتحكيم وقاعة لكبار الزوار VIP وأخرى للاسعافات الطبية والكشف عن المنشطات، ومنطقة مكاتب إدارية ولوحة تحكم إلكترونية.

5)الملاعب المفتوحة لتدريبات الألعاب الجماعية

تضم عدد 6 ملاعب تدريبية للألعاب الجماعية ( كرة يد - كرة سلة - كرة طائرة) من الإكليريك المستورد والملاعب مزودة بعدد 10 أبراج إنارة

- مضمار لممارسة رياضة المشى والجرى من الترتان المستورد بعرض 6 متر مربع

- ملعب كرة سرعة من البلاط المطاط

- ساحة للألعاب القتالية

6)الملاعب الفرعية لكرة القدم

تضم عدد 2 ملعب فرعي لكرة القدم

خدمات ملحقة بالقرية الأوليمبية

- غرفة تغيير ملابس بمشتملاتها ومكاتب إدارية

- استراحة لقطاع الناشئين بغرفتي تغيير ملابس

- كافيتريا لخدمة رواد القرية الأوليمبية

مسجد تبارك بالقرية الأوليمبية لهيئة قناة السويس

مسجد تبارك الذي تم إنشاءه على مساحة 1200 متر مربع ويحتوي على مصلى للرجال ومصلى للسيدات لخدمة رواد القرية الأوليمبية لهيئة قناة السويس.