اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 سبتمبر 2022 01:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الأثار بروض الفرج

الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:41 ص
القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الأثار بروض الفرج تنقيب عن اثار _أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على 4 أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة روض الفرج، أثناء التنقيب عن الآثار دخل منزل وتم تحرير محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (4 أشخاص ، مقيمين بدائرة القسم) لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهم ..وبحوزتهم (معدات الحفر).

بمواجهتهم  أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة ، اترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


امن القاهرة

حملة امنية

اخبار عاجلة

روض الفرج

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة