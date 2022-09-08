القبض على سائق سيارة نقل تسبب فى مصرع عاملين بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق سيارة نقل متهم بالتسبب فى مصرع عاملين يستقلان دراجة بخارية اصطدم بهما فى الوراق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخصين في حادث تصادم بالوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن سائق سيارة نقل اصطدم بدراجة بخارية يستقلها عاملين، مما أسفر عن مصرعهما وفر هاربا.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى هوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.