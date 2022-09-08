الفنان فؤاد عبدالواحد: مهرجان ولى العهد للهجن قيمة ثقافية وحضارية

كتب: إسماعيل رفعت

أقام الفنان فؤاد عبدالواحد أُمسية غنائية داخل منطقة الطائف الذى اختتم فعالية قرية سنام التراثية المصاحبة لمهرجان ولى العهد للهجن 2022.

وقال فؤاد سعيد: "جدًا بمشاركتى فى ختام المهرجان الذى يملك قيمة ثقافية وحضارية ويعبر عن الموروث الشعبى الجميل والعريق".

كما عبر أنه مُهم جدًا دعم الموروث وأن مهرجان ولى العهد الأمير محمد بن سلمان للهجن بالقائمين عليه قدم عمل مهم وكبير جدًا وعظيم، ووصف جمهور الطائف قائلًا الجمهور رائع وإن شاء الله إنى كنت عند حسن ظنهم.

فى ختام حديثه شكر إدارة المهرجان على التنظيم الكبير وعلى الأعمال التى يقومون بها ودعمهم لمثل هذه الفعاليات وترسيخ إرث زاخر بالتراث والثقافة.