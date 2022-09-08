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الطماطم بـ 4.5 جنيه الكيلو.. استقرار أسعار الخضروات فى الأسواق

الخميس، 08 سبتمبر 2022 05:00 ص
الطماطم بـ 4.5 جنيه الكيلو.. استقرار أسعار الخضروات فى الأسواق صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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أكدت شعبة الخضروات والفاكهة فى الغرفة التجارية، استقرار الطلب في الأسواق الأمر الذي ينعكس على ثبات الأسعار وبلغ سعر الطماطم ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه وبلغ سعر البطاطس 3 إلى 5.5 جنيه والبصل لا يزال قرب 1.5 إلى 2.5 جنيه في سوق الجملة، والكوسة تحركت إلى 4 و 6 جنيهات بحسب الجودة، مع استمرار توافر معروض ضخم في الأسواق.
 
 
وأضافت نشرة شعبة الخضروات، أن الجزر بدون عروش يسجل 3 إلى 5 جنيهات والفاصوليا 14 إلى 24 جنيها والباذنجان 1,5 إلى 3 جنيهات والباذنجان الرومى 1.25 إلى 2.25 جنيه، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات.
 
وأشارت إلى أن سعر الفلفل الرومى البلدى 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والفلفل الرومى الصوب 2 إلى 4 جنيهات، والفلفل الحامي 2 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والفلفل الألوان 4 إلى 9 جنيهات الكيلو، والملوخية 2.5 إلي 3.5 جنيه للكيلو والخيار الصوب 5 إلى 7 جنيهات.
 
وبلغ سعر الخيار البلدي 4 إلى 6 جنيهات والبامية 14 إلى 20 جنيها والقلقاس 4 إلى 7 جنيهات، والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات، والثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.
 

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