الطائفة الإنجيلية تنعى ملكة بريطانيا: رمزًا تاريخيًّا للقيادة والحكمة

كتب: محمد الأحمدى

نعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، والتي توفيت اليوم الخميس.

وذكرت الطائفة الإنجيلية فى بيان لها "فقد العالم اليومَ رمزًا تاريخي للقيادة والحكمة، جسَّدت ملكة بريطانيا على مدار أكثر من نصف قرن، أسمى معاني الولاء والوطنية، والتي لعبت دورًا عظيمًا في سلام وتقدم المملكة المتحدة؛ نصلي إلى الله أن يمنح العزاء للملك تشارلز والعائلة الملكية، والشعب البريطاني، وجميع محبيها حول العالم".‎

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية ذكرت فى بيان لها أنه بوجه خاص تذكر علاقاتها الطيبة بكنيستنا القبطية ومساندتها الدائمة لوجودها في بريطانيا لخدمة أبناء الكنيسة المقيمين هناك،وتجلت هذه المساندة بمنح الأسقف القبطي نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن وسام الإمبراطورية البريطانية بدرجة ضابط (OBE).

واختتمت الكنيسة بيانها: نطلب عزاءًا سمائيًا لأسرتها وجميع أفراد العائلة المالكة، وللشعب البريطاني وكافة الشعوب التابعة للملكة الراحلة.