اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 سبتمبر 2022 01:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: لقاح الالتهاب الكبدى B يحمى من العدوى مدى الحياة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 01:00 ص
الصحة: لقاح الالتهاب الكبدى B يحمى من العدوى مدى الحياة لقاح الالتهاب الكبدى بى
وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الالتهاب الكبدى بى آمن وفعال فى الحماية من العدوى مدى الحياة، ووجهت المواطنين بالحصول عليه، وأضافت أن اللقاح متوفر فى فروع فاكسيرا على مستوى الجمهورية.

وكانت الدكتورة هبة والى، رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا)، أكدت أن الشركة توفر تطعيمات الالتهاب الكبدى بى بسعر 35 جنيهًا للجرعة للكبار والصغار.

وقالت رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا) فى تصريحات لــ"اليوم السابع" إن وزارة الصحة ألزمت جميع المرضى المتعافين من فيرس سى بالحصول على طعم فيرس بى، كونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من غيرهم.


الصحة

الالتهاب الكبدى بى

فاكسيرا

لقاح الالتهاب الكبدى بى

لقاح فيروس بي

فيروس بي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة