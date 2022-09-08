اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 سبتمبر 2022 09:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحة" تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم

الخميس، 08 سبتمبر 2022 09:24 ص
"الصحة" تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة اليوم مبادرة حياة كريمة
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل،إلى لافتة  إلى أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات الشرقية والبحر الأحمر. 

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

قافلة حياة كريمة
قافلة حياة كريمة

 


الصحة

القوافل الطبية

المحافظات



الموضوعات المتعلقة

انطلاق القوافل العلاجية الشهرية لحياة كريمة بقرى مدينة الشلاتين اليوم

الخميس، 08 سبتمبر 2022 04:00 ص

"حياة كريمة" تحوّل الحلم إلى حقيقة.. تنفيذ 1243 مشروعا خدميا وتنمويا بمركزى أشمون والشهداء بالمنوفية.. والانتهاء من تنفيذ 40 مجمعا خدميا وزراعيا.. والأهالى: ما تم تنفيذه يدعو للفخر بالجمهورية الجديدة.. صور

الخميس، 08 سبتمبر 2022 03:05 ص

"القومى للمرأة" يجوب قرى حياة كريمة بـ20 محافظة.. تنفيذ 148 فاعلية ثقافية و5 معسكرات عائلية حول التنشئة المتوازنة.. وإتاحة 643 قرضا للمشروعات متناهية الصغر.. وتكثيف حملات التوعية بالقضية السكانية

الخميس، 08 سبتمبر 2022 01:00 ص

جولة لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات حياة كريمة بنهطاى

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:32 م

توزيع أجهزة لاب توب مزودة بشاشة ناطقة للطلاب ذوى الهمم بجامعة كفر الشيخ ضمن حياة كريمة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 05:07 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة