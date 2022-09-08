اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الشديدة لفيروس كورونا

الخميس، 08 سبتمبر 2022 10:21 ص
الصحة: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الشديدة لفيروس كورونا التدخين
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان، إن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الشديدة لـفيروس كورونا فى حال الإصابة.

 

وطالبت وزارة الصحة والسكان بالتوقف التام عن التدخين واتباع نسق صحى متكامل للحماية من الأمراض.

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الخط الساخن للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين هو 16805.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

 

وخصصت الوزارة، عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


الصحة

كورونا

التدخين



الموضوعات المتعلقة

الأمم المتحدة: كورونا أعادت العالم 5 سنوات للخلف بالصحة والتعليم والمعيشة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 09:34 ص

ماذا يحدث لجسمك بعد التعافى من فيروس كورونا؟

الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:00 ص

الصحة المغربية: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 01:00 ص

حصاد الوزارات.. الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تقلل فرص العدوى بالفيروس

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 05:00 م

وزير الصحة: انخفاض حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:29 م

آداب عين شمس: شهادة تطعيم كورونا شرط أساسى لتقديم أوراق الطلاب الجدد

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:02 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة