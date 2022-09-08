الصحة: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الشديدة لفيروس كورونا

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الشديدة لـفيروس كورونا فى حال الإصابة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان بالتوقف التام عن التدخين واتباع نسق صحى متكامل للحماية من الأمراض.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الخط الساخن للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين هو 16805.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة، عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.