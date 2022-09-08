الصحة: الحالة المصابة بجدرى القرود مستقرة وتخضع للبروتوكول العلاجى

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الحالة المكتشف إصابتها بفيروس جدرى القرود مستقرة وتخضع للبروتوكول العلاجى بأحد مستشفيات الحميات المقرر فيها العزل.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يتم تشديد إجراءات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التى أقرتها منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوروبية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة.

يذكر أنه تم اكتشاف الإصابة من خلال إجراءات الترصد الوبائى التى تقوم بها الوزارة وتم عزلها.