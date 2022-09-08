اليوم السابع
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السيسى يشهد رفع علم مصر على القطع البحرية الجديدة لقناة السويس

الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:30 م
السيسى يشهد رفع علم مصر على القطع البحرية الجديدة لقناة السويس الوحدات البحرية الجديدة
كتب محمد شعلان

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تدشين عدد من القطع البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، حيث تم رفع العلم المصري على الوحدات الجديدة.

وستعزز هذه الوحدات الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، كما تعزز تنافس قناة السويس، ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى شرح تفصيلي حول مميزات ومهام الوحدات البحرية واللنشات المنضمة حديثة لهيثة قناة السويس.

وكان قد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى جولة تفقدية داخل القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس، حيث تفقد استاد القرية الأولمبية وسط احتفاء من الحضور بحضور الرئيس افتتاح القرية الأولمبية.


الوحدات البحرية الجديدة

قناة السويس الجديدة

قناة السويس

الرئيس السيسى



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