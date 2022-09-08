السيسى: قناة السويس حققت إيرادات رغم حالة الركود فى جميع أنحاء العالم

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن قناة السويس حققت إيرادات رغم الركود الذي يشهده العالم كما أن المشروعات الجديدة لقناة السويس يتم تمويلها من ايرادات الهيئة، مطالبا وسائل الإعلام المصري بتوضيح الحقائق للمصريين لمواجهة حملات التشكيك المغرضة فيما تحققه الدولة المصرية من إنجازات.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.

كان الرئيس السيسي تفقد القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، واستمع إلى شرح مفصل عن تصميم القرية، التى تضم أحدث الاستادات الرياضية ونادى صحى رياضى يضم "جيم" على مسطح 850 مترا مربعا ووحدة للطب الرياضى لعلاج الإصابات الرياضية.