السيسى: سيتم إنشاء 3 موانئ لليخوت من إيرادات قناة السويس دون المساس بالموازنة

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه سيتم إنشاء 3 موانئ لليخوت من إيرادات قناة السويس دون المساس بمخصصات الموازنة العامة، موضحا أن مثل هذه المشروعات لا يتم تنفيذها بطريقة عشوائية ولكن بناء على دراسات واستشارة مكاتب عالمية قبل الإنفاق عليها.

وأضاف الرئيس السيسى، في تعليق خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، أن هناك حملات مغرضة تهدف للتشكيك في الإنجازات التي يتم تحقيقها ويجب توضيح الحقاقئق لمواجهة حملات التشكيك المغرضة، مؤكدا أن قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة دخل القناة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.

كان الرئيس السيسي تفقد القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، واستمع إلى شرح مفصل عن تصميم القرية، التى تضم أحدث الاستادات الرياضية ونادى صحى رياضى يضم "جيم" على مسطح 850 مترا مربعا ووحدة للطب الرياضى لعلاج الإصابات الرياضية.