السيسى: الدولة ستضاعف مجهوداتها خلال الفترة المقبلة رغم محاولات التشكيك

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، انتهاء مرحلة التكريك والتعميق النهائية لقناة السويس الجديدة في منتصف العام القادم وازدواجها سيتحقق بشكل كامل وفق المخطط لها، لافتا إلى أن الدولة ستضاعف مجهوداتها خلال الفترة المقبلة رغم محاولات التشكيك فيما تنفذه.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، في كلمة بحفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، أن الأحداث التي تعرضت لها مصر من عامي 2011 و2013 كان له تأثير مدمر على الاقتصاد وهذه التكاليف كانت على حساب مستقبل مصر، مؤكدا أن المشروعات، التي يتم تنفيذها في مجال النقل وكافة القطاعات الأخرى ضرورية لبناء الدولة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.