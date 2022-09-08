السجن المشدد 10 سنوات لسيدة بتهمة سرقة سيارة من قائدها بالإكراه

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار نجاتي حبيب ابو الخير وعضوية المستشارين أيمن عبد الرازق اسماعيل وأيمن محمد عبد الحكم سيدة بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامها بالاشتراك مع آخرين، سبق محاكمتهم، في سرقة سيارة ومبلغ مالي بالإكراه من أحد الأشخاص.

وجاء في أمر إحالة إن المتهمين سرقوا سيارة ومنقولات ومبلغ مالي المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه وذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بان استوقفته المتهمة علي زعم توصيلها الي أحد الاماكن فاعترضهما باقي المتهمين مشهرين اسلحة نارية في وجهه مما بث الرعب في نفسه بتهديدهم إياه بتلك الاسلحة فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيله القسريه من الاستيلاء علي المسروقات علي النحو المبين بالتحقيقات .