اليوم السابع
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الرى تنفذ تبطين ترعة فى القليوبية بالچيوسيل.. صور

الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:23 م
الرى تنفذ تبطين ترعة فى القليوبية بالچيوسيل.. صور توسع شرق الدلتا
كتبت أسماء نصار

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تنفذ وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بشرق الدلتا بالزقازيق عملية تأهيل وتبطين ترعة عرب فودة بهندسة ري شبرا زمام الإدارة العامة لري القليوبية بقطاعات من الرمل المثبت بالأسمنت والچيوسيل والخرسانة العادية .

يأتي فى ضوء استخدام الطرق الحديثه لتبطين الترع وحرص وزارة الموارد المائية والرى، على ادخال التكنولوجيا الحديثة لانجاز أعمال تبطينالترع فى أسرع وقت لما للتبطين من أهمية فى الحفاظ على شكل وأبعاد ومناسيب القطاع العرضى للمجرى المائى والحفاظ على مياه الرىفى المجارى المائية، كما ونوعا ورفع كفاءه استخدام وحدة المياه و تقليل الفواقد خلال شبكه الترع.

والجيوسيل هو عبارة عن شبكات من خلايا ثلاثيه الابعاد مكونه من شرائط مصنوعة من مواد بوليمرية عالية الجودة، يتم لحام هذه الشرائطمع بعضها باستخدام تقنيات الموجات فوق الصوتيه لتشكيل هذه الشبكات و خلاياها على شكل خلايا النحل بعد ملء هذه الخلايا بالخرسانة العاديه والانتهاء من مراحل الجفاف يحدث تلاصق شديد مع جدار الخلايا الخشنه لتتحول هذه الشبكات الى سطح قوي والتي تعمل بنظريهالاحجام المتداخله ثلاثيه الابعاد، ويتحمل هذا السطح المكون من شبكات خلايا مملؤة بالخرسانه العاديه الاحمال العالية حيث توزع الاحمالتلقائيا الى العديد من الاتجاهات على الجدران المحيطة للخلية بكامل ارتفاعها ما يزيد من قوة التحمل حتى يصل اقل ما يمكن عنه السطح السفلى للخلايا.

 
توسع شرق الدلتا (1)
توسع شرق الدلتا (1)

توسع شرق الدلتا (2)
توسع شرق الدلتا (2)

 

 


الرى

الجيوسيل

المياه

تبطين الترع



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