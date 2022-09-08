الرى تنشر خرائط التوقعات بعدم سقوط أمطار حتى يوم السبت

كتبت أسماء نصار

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر من اليوم حتى السبت إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار خلال فترة التنبؤ.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر و التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.



خرائط سقوط الامطار