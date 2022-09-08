وأضاف ماكرون - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "أتذكرها صديقة لفرنسا وملكة طيبة القلب تركت انطباعا دائما في بلدها".. حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم /الخميس/.

وأعلنت الحكومة البريطانية تنكيس الأعلام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر 96 عاما، حسبما ذكر بيان صادر عن قصر باكنجهام.