ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية،جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الصومالي اليوم سفير فنلندا لدى مقديشو بيركا تابيولا ، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ، وخطة الحكومة الصومالية لمواجهة أزمة الجفاف في المناطق المتضررة ،بالإضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد .

وقال السفير الفنلندي سعادة بيركا تابيولا ، إلى أن حكومته مستعدة للعمل وتقديم مساعدتها للشعب الصومالي ، مؤكدا ضرورة استمرار تسريع برامج الحكومة الصومالية في تعزير الأمن والاستقرار في البلاد والحكم الرشيد .

وأشاد تابيولا فى الوقت نفسه بالجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة الفيدرالية في مواجهة الجفاف والتطرف.

