الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس

كتب سمير حسنى

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.

كان الرئيس السيسي تفقد القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، واستمع إلى شرح مفصل عن تصميم القرية، التى تضم أحدث الاستادات الرياضية ونادى صحى رياضى يضم "جيم" على مسطح 850 مترا مربعا ووحدة للطب الرياضى لعلاج الاصابات الرياضية.