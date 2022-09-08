الرئيس السيسى يوجه الحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادى نهاية سبتمبر وتحفيز المستثمرين

كتب محمد شعلان

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حديثه للدكتور مصطفى مدبولي ، خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، قائلا: "حطوا حوافز لرجال الصناعة والمصدرين حتى نصل بالأرقام إلى المستهدفات.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.