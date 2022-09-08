الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيا من الرئيس الصومالى الخميس، 08 سبتمبر 2022 07:40 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي الصومال الرئيس الصومالي عاجل اليوم السابع بلس مصر والصومال الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يشهد تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس و يتفقد استاد القرية الأولمبية الخميس، 08 سبتمبر 2022 02:28 م الرئيس السيسى يتفقد اليوم هيئة قناة السويس ويشهد تدشين الوحدات البحرية الخميس، 08 سبتمبر 2022 09:37 ص الرئيس السيسى يتفقد سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة جواً الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:19 م الرئيس السيسى يؤكد تطلعه لمزيد من التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 05:01 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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