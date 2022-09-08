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الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيا من الرئيس الصومالى

الخميس، 08 سبتمبر 2022 07:40 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيا من الرئيس الصومالى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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