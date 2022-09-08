الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيا من الرئيس الصومالى

كتب محمد الجالى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.