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الرئيس السيسى: رفضنا فرض كلفة أسعار السلع والطاقة الحقيقية لتجاوزها قدرة الناس

الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:41 م
الرئيس السيسى: رفضنا فرض كلفة أسعار السلع والطاقة الحقيقية لتجاوزها قدرة الناس الرئيس السيسى
كتب محمد شعلان

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن معالجة مصر للأزمة العالمية مختلف عن ما تفعله دول العالم فيما يتعلق بأسعار السلع والطاقة، قائلا: "معالجتنا للأزمة في مصر ليس مثل ما يحدث في الخارج ولم نعكس التكلفة الحقيقية للسلع أو الطاقة لأن ده فوق طاقة الناس".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، في تعليق خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، أن الهدف الذي تقوم عليه الدولة المصرية الان توفير كافة السلع وألا تكون التكلفة زائدة عن اللزوم، مشيدا بالدور الذي يؤديه حقل ظهر لتوفير الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.

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