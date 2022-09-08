الرئيس السيسى: التشكيك هدفه خفض الروح المعنوية.. شوفوا مكاسب القناة الجديدة واحكموا

كتب سمير حسنى

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حالة التشكيك التي تتعرض لها الدولة المصرية.

قال الرئيس خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة بهيئة قناة السويس: "احنا دايما كمصريين ومثقفين وإعلاميين ومعنيين بمستقبل مصر واستقرارها افتكروا في 2014 من نفس المكان أطلقنا حفر القناة الجديدة وحصل نقاش وجدال كتير، هل المشروع ده كان مهم إن احنا نعمله؟ وهل الدولة كانت محتاجة تعمل ازدواج ولا لأ؟.

تابع الرئيس السيسي: "المثال قدامكم وواضح بتتكلم كان دخلنا 4.8 أو 5 مليارات دولار بنتلكم دلوقتي في 7 ولسه، لو جبت الرقم اللى اتدفع في التوسعة أخدنا أكتر منه خلال 5 سنين اللى فاتت".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.

كان الرئيس السيسي تفقد القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس، واستمع إلى شرح مفصل عن تصميم القرية، التى تضم أحدث الاستادات الرياضية ونادى صحى رياضى يضم "جيم" على مسطح 850 مترا مربعا ووحدة للطب الرياضى لعلاج الإصابات الرياضية.