الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا يشمل عدة حقائب وتغيير وزير الداخلية

كتب: أحمد جمعة

أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية، وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا، شمل وزارات الداخلية والجماعات المحلية، الصحة، النقل، صناعة صيدلانية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وسيتم الإعلان عن نتائج التعديل من قبل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية مباشرة على التلفزيون الجزائري بعد قليل.

وكان رئيس الجمهورية الجزائرية قد كشف خلال لقائه الدوري الأخير مع وسائل الإعلام عن تعديل حكومي وشيك.

وقال الرئيس تبون في هذا السياق، إن التعديل الحكومي لابد منه لسد بعض الثغرات في بعض القطاعات، فيما لم يكشف الرئيس عن الوزارات التي يسمها هذا التعديل.