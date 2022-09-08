اليوم السابع
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الداخلية تضبط 261 قضية مخدرات و195 قطعة سلاح

الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:32 ص
الداخلية تضبط 261 قضية مخدرات و195 قطعة سلاح أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (195) قطعة سلاح نارى ، (261) قضية مخدرات وتنفيذ (86954) حكم قضائى متنوع.
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (17) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 23 متهما لعدد 11 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7139) حكم قضائى متنوع.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

سلاح

مخدرات

حوادث

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