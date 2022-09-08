الجامعة الألمانية تكرم 70 شخصية من كبار مسئولى التعليم باحتفالية 20 عاما على التأسيس

برلين محمد صبحى

كرمت الجامعة الألمانية بالقاهرة 70 شخصية من كبار مسؤولي التعليم الألماني الحاليين والسابقين ممن ساهموا بجهود بارزة في نجاحها على مدى العشرين عاما الماضية.

جاء ذلك على هامش الاحتفالية التي استضافها فرع الجامعة في برلين بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، و10 سنوات على إنشاء فرعها ببرلين.

وضمت قائمة المكرمين شخصيات شغلت عضوية مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة على مدي العشرين عاما الماضية من بينها دكتور كريستيان بوده السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمي الأسبق وكذلك الدكتورة دوروثيا رولاند السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمي السابقة ، والدكتورة أنيتا شافان وزيرة التعليم العالي و البحث العلمي في الحكومة الفيدرالية الألمانيةخلال الفترة من 2005 - 2013.

كما ضمت قائمة المكرمين الدكتور بيتر فرانكنبيرج وزير العلوم والبحوث والفنون في مقاطعة بادن فورتمبرج 2001 - 2011 ،وكذلك السفير يوليوس جورج لوي سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية الأسبق في مصر 2019-2015 ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة GIU، والدكتور يورجن تزولنر وزير التعليم والعلوم في مقاطعة راينلاند بفالز 1991 - 2006 وكذلك دكتور أولريش تسورن عضو مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC والدكتور أريند أويتكر ، وكذلك فيتو تسيشري مساعد وزير الخارجية الألمانية ،و هايدرون تيمبل مساعد وزير الخارجية الألمانية السابق 2016 - 2019 ،إضافة إل بيتر جرايسيلر نائب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفيدرالية – رئيس قطاع الجامعات ، والدكتور مايكل هارمز نائب السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة منذ يناير 2022 ورئيس المكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة DAAD 2010 - 2014 و أورليش جروتوس ورئيس جمعية التعاون الأكاديمي ACA منذ عام 2018.

وكرمت الجهة الألمانية الدكتورة مارجريت فينترمانتل رئيس الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD 2012 - 2019 والدكتور ماتياس باتزولد

رئيس المكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة الأسبق والدكتور ستيفان كاوفمان

عضو البوندستاج الألماني المفوض العام لمشروع الابتكار للهيدروجين الأخضر في وزارة التعليم والبحث العلمي الفيدرالية الألمانية، و إريك بترمان المدير العام لمؤسسة دويتشه فيله سابقا، والمهندس دانيال ساندر عضو المجلس الإقتصادي بولاية بادن فورتمبيرج منذ عام 2020 والرئيس التنفيذي بغرفة المهندسين بولاية بادن فورتمبيرج 2011 - 2020 .

كما ضمت قائمة المكرمين عبد العزيز المخلافي السكرتير العام للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وإلكسندرا أحمد السيدة المدير الأقليمي للتعاون الدولي بمقاطعة بادن فورتمبرج ،وكذلك فرانك بالتزر عمدة مقاطعة رينكيندورف السابق و عضو مجلس نواب برلين حاليا ،والسيدة كاترين شولتز بيرندت مستشارة المدارس و التعليم و الثقافة بمقاطعة رينكيندورف .

أيضا ضمت قائمة المكرمين عددا من الأكاديمين الألمان والدوليين الذين شاركوا في إدارة العملية التعليمية بالجامعة من بينهم الدكتور هلموت بوت – جامعة شتوتجارت العميد المؤسس لبرنامج الهندسة المعمارية و التصميم الحضري بالجامعة الألمانية بالقاهرة والدكتور كورت روثيرمل – عميد مشارك بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة و الدكتور مايكل- جيورج أوستيرله

العميد المشارك بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة والدكتور بول كون العميد المؤسس لكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة،و الدكتور بيرهارد شتول - جامعة أولم، والدكتور ديتر بيشورنر- نائب مدير معهد التخطيط المؤسسي و الدكتور فرانك كارجل – جامعة أولم العميد المشارك لكلية هندسة وتكنولوجيا الأعلام بالجامعة الألمانية بالقاهرة والدكتور هانز - بيتر جروسمان – جامعة أولم العميد المؤسس لكلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام بالجامعة الألمانية بالقاهرة و الدكتور هارتموت سيليجر – جامعة أولم العميد المؤسس لكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة إضافة إلى الدكتور ريان عبد الله – جامعة لايبزج العميد المؤسس لكلية العلوم التطبيقية و الفنون بالجامعة الألمانية بالقاهرة و الدكتور مايكل يانيش – العميد المشارك لكلية الحقوق و الدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة والدكتور أحمد الغزولي – جامعة إمبريال كوليدج العميد المؤسس لبرنامج الهندسة المدنية بالجامعة الألمانية بالقاهرة و ڤيرنر سمولني – جامعة أولم العميد المشارك بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة و الدكتور وولفجانج هوتنر - جامعة أولم و الدكتور وولفجانج هوتنر - جامعة أولم الأستاذ بقسم الفيزياء الكيميائية في جامعة أولم والدكتور رينهولد لوكر عضو مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية والدكتور فولف ديتر بيتشولد – جامعة أولم رئيس قسم الفيزياء التطبيقية الأسبق و مؤسس معهد اختبار المواد الديناميكية بجامعة أولم و الدكتور ماتياس كناوت الرئيس المؤسس لـ GIUالجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة والدكتور ديتر فريتش نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة للشئون الأكاديمية والرئيس السابق لجامعة شتوتجارت والدكتور هانز فولف المؤسس الأكاديمي المشارك للجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس جامعة أولم الأسبق و الدكتور كارل يواخيم إبيلينج رئيس جامعة أولم السابق .

من جانبه قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن المكرمين ساهموا على مدى العشرين عاما الماضية في خروج أول جامعة ألمانية عابرة للحدود إلى مصر مؤكدا أن الجامعة الألمانية بالقاهرة ولدت بدعمهم حتى اصبحت جامعة رائدة متجددة دوماً تسهم فى التغيير الإيجابى فى حياة الشباب المصرى حتى يسهم بدوره فى الإرتقاء بمجتمعه سواء فى مصر أو العالم.

وقال رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إنه حمل على عاتقه 8 مبادئ راسخة على مدار 20 عامًا، وهي: الاستقلالية والإتاحة وعدم التمييز، والحيادية، والشفافية والمساواة، والتعددية والتسامح والقبول، ومناهج ألمانية بمعايير أوروبية، والجمع بين النظرية والتطبيق العملي، والتأثير العالمي في مجال البحث العلمي.

وأوضح منصور أنه وجد دعما كبيرا من مؤسسات التعليم العالى بألمانيا عندما طرح فكرة إنشاء أول جامعة ألمانية خارج ألمانيا وتحديد مصر مكانا لها مشيرا إلى أن عددا من الجامعات الألمانية المهمة تتقدمها جامعتا أولم وشتوتجارت ساهمتا في تأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة ،كما تمثل الجامعتين مع جامعات أخرى بمجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة .

وأكد منصور أن كل ذلك لعب دورا لتأتي الجامعة الألمانية بالقاهرة في صدارة قائمة الجامعات الألمانية الموجودة خارج حدود ألمانيا كأكبر جامعة عابرة للحدود، حيث تمثل أكثر من ٤٠% من إجمالي حجم الجامعات ثنائية القومية خارج حدود ألمانيا، وأن الجامعة الألمانية ليست فقط أكبر جامعة عابرة للحدود خارج حدود ألمانيا بل أكبر جامعة عابرة ثنائية القومية على مستوى العالم.

وأضاف بعد عشرين عاما من إنشائها تعد الجامعة الألمانية بالقاهرة جسرا ممتدا بين مصر وولاية بادن فورتمبرج – قلعة الصناعة الألمانية فى قلب اوروبا- ممثلة فى الجامعات المؤسسة "أولم وشتوتجارت وتوبنجن ومانهايم ولايبزج" والجهات والهيئات والوزارات العاملة بالمقاطعة التى نسقت فيما بينها من بعدها وصولًا للمستوى الفيدرالى الحكومى والوزارات الالمانية والهيئات الداعمة وجميعهم منذ إنشاء الجامعة وحتى الآن يمثلون ركيزة قوية فى تطوير المناهج وتبادل الطلاب وابتعاث الأساتذة والأبحاث المشتركة.