اليوم السابع
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التنمية المحلية: 55 مليون جنيه استثمارات لتطوير منظومة المخلفات والنظافة بأسوان

الخميس، 08 سبتمبر 2022 11:55 ص
التنمية المحلية: 55 مليون جنيه استثمارات لتطوير منظومة المخلفات والنظافة بأسوان منظومة المخلفات
كتب: على عبد الرحمن

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أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة أسوان بلغت حوالى 55.635 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تسليم المحافظة اليوم الخميس لمعدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة أسوان وهي عبارة عن لودر سعة 1.3م3 ، و 2 مكبس سعة 18 م3، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمعدات 7.5 مليون جنيه وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

 

وأوضح اللواء هشام آمنة أن المحطة الوسيطة المتحركة الجديدة سوف تساعد المحافظة في نقل التولد اليومي من مدينة أسوان بما يساهم في تحسين مستوي النظافة.

 

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المحافظة تسلمت خلال الفترة الماضية 2 سيارة قلاب سعة 40 طن و2 لودر سعة 1.3م3 بتكلفة 5,9 مليون جنيه، كما تم تسليم المدفن الصحي بمدينة إدفو بتكلفة بلغت 20.5 مليون جنيه ، كذلك تم رفع التراكمات التاريخية بمدن (نصر النوبه – بلانة – كوم إمبو) بتكلفة بلغت 135,3 مليون جنيه ، كما سيتم خلال الفترة المقبلة توريد 3 محطات وسيطة متحركة بمدن إدفو – كوم إمبو – نصر النوبة) وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 15 مليون جنيه .

منظومة المخلفات
منظومة المخلفات

 

منظومة المخلفات بأسوان
منظومة المخلفات بأسوان

 


التنمية المحلية

منظومة المخلفات

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