التنمية المحلية: إعداد مدربين محترفين على الاستراتيجيات السكانية.. صور

كتب على عبد الرحمن

نظمت وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية متقدمة لإعداد مدربين متخصصين في مجال السياسات السكانية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وتحسين جودة حياة الأسر المصرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك فى ضوء خطة الوزارة لبناء قدرات العاملين بالمحليات وتنمية مهاراتهم الوظيفية، بما ينعكس على تنفيذ خطط وبرامج التنمية المحلية، وفقا للرؤى التنموية التى وضعت من أجلها.

وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن خريجي دورة إعداد مدربى السياسيات السكانية سيتم اعتمادهم كمدربين بالمراكز التدريبية بالمحافظات، لتدريب العاملين في مجال القضية السكانية لامركزيا فى المحافظات، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى تدريب العاملين في المحافظات فى القطاعات التنموية والخدمية بما يحسن جودة حياة المواطنين ويخدم القضية السكانية ، خاصة وأن الارتقاء بمستوى العاملين والاستثمار فى الموارد البشرية هو أفضل أنواع الاستثمار، لافتا إلى أن الوزارة تدعم الأفكار والنماذج التى تساهم في تحقيق استراتيجية الدولة، وبناء الإنسان المصرى وتحسين خصائصه و تحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

وأوضح اللواء هشام آمنه أن التدريب المتقدم المخصص للسياسات السكانية ركز على مدار أسبوعين على إعداد مدربين محترفين ، من خلال عدة موضوعات محورية تم مناقشتها و التدريب عليها أهمها دور وزارة التنمية المحلية والمحافظات في حل القضية السكانية ، ومراحل صنع الساسيات السكانية ، ومؤشرات المتابعة والتقييم لمحاور الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية و المستهدفات الكمية لهذه المؤشرات ، و قضايا التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، و التجارب الدولية عن السياسات السكانية ، وتحديد الفجوات التنموية بين المحافظات وداخل كل محافظة بين الفعلي والمستهدف ، وممارسة حل المشكلات باللجان السكانية ، و أساليب كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية وعلاقتها بالأساليب الأخري لتحريك المجتمع وكيفية تحديد قضايا الدعوة من المجتمع المحلي .

كما ركزت الدورة التدريبية أيضا علي آليات حل المشكلة السكانية من المسوح السكانية والنشرات الدورية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وتحليل السبب المؤثر في القضية السكانية وتحديد الحلول البديلة بناء علي معايير واختيار الحل المناسب ، و تحديد الهدف العام والأهداف المحددة لخطة الدعوة و الجمهور المستهدف وإعداد رسالة للدعوة وتحديد قناة الاتصال والعرض ، وتركز الدورة أيضاً علي تنمية مهارات المتدربين علي أساليب الاقناع ، و آليات التنسيق لدعم فرق العمل السكانية ، وتم خلال الدورة التدريبية تنفيذ العديد من ورش العمل للتدريب على كافة الموضوعات التى تضمنها التدريب.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن وحدة السكان المركزية بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل تقوم بالتنسيق مع وحدات السكان بالمحافظات بتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم ، بما يضمن الإدارة المبنية علي النتائج للملف السكاني، كما تعاونت الوزارة مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإنشاء نظام إلكتروني لمتابعة مؤشرات الخطة الإستراتيجية القومية للسكان، وتم تدريب مراكز معلومات المحافظات على إدخال البيانات وإعداد مؤشرات النظام المعلوماتي الإلكتروني للسكان والتنمية، كما تم عمل بوابة جيومكانية للسكان كجزء من بوابة الوزارة، وإعداد دليل المتابعة والرصد لدعم فريق العمل السكاني على متابعة خطة كل محافظة سنويا، مع دعم دور الشباب فى عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، ودعم المشاركة المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة فى تنفيذ الأنشطة السكانية.

و أضاف اللواء آمنه أن وحدات السكان بالمحافظات قامت ببناء شراكات مع المبادرات الوطنية ، ومنها مبادرة "حياة كريمة" وبرنامج "اتنين كفاية" لافتا الى أن بعض محافظات قامت بعمل مبادرات محلية مثل (خلفتك مسئوليتك – إحسبها صح ) بالجيزة ، و ( الخلفة مسئولية –شارك فى التنمية) بالبحيرة بهدف تثقيف الشباب و التعرف على فرص التمويل والتدريب ، وتنفيذ ندوات توعوية بالقضايا السكانية ، و قوافل سكانية لخدمة المراكز و القرى ، و اجراء حوار مجتمعي لرفع الوعي لدى المواطنين بالقضية ، مع تدريب السيدات و الشباب على بعض الحرف التراثية والبيئية واليدوية ، و توفير قروض من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك ، و كافة مصادر التمويل لتنفيذ مشروعات صغيرة و متناهية الصغر، وتسويق منتجاتها من خلال المعارض التقليدية و من خلال منصة "أيادي مصر" التى أطلقتها الوزارة للتسويق الإلكتروني لهذه الحرف.



جانب من دورات التنمية المحلية