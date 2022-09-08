"التعليم" تكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة "عمر الفاروق" للقصة القصيرة

كتب محمود طه حسين

فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعزيز القيم الإيجابية، والتركيز على اللغة العربية كوعاء ثقافي ومعرفي، والاهتمام بالأجيال الناشئة من الشباب، وتحفيزهم علي الاهتمام بالاطلاع والمعرفة والمساهمة في إثراء الساحة الأدبية المستقبلية بالأدباء والمبدعين، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شهدت الأستاذة إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة المشرف العام علي المسابقة، فاعليات تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "عمر الفاروق" للقصة القصيرة باتحاد الطلاب بالعجوزة.

بحضور الأديب فاروق عبد الله راعي المسابقة، وأحمد موسى الرائد العام لطلاب مدارس الجمهورية، والأستاذ أحمد المصرى رئيس الإدارة المركزية للمجمعات والمراكز الاستكشافية، والأستاذة رشا فاروق عضو لجنة التحكيم، وأولياء أمور الطلاب الفائزين.

وفى كلمتها، عبرت الأستاذة إلهام إبراهيم عن سعادتها بحضور هذه الاحتفالية، مشيدة بالأعمال المتميزة من الطلاب والتي جسدت القيم الحميدة بالمجتمع وتنمية الشعور بالوطنية والأفكار البناءة.

وأكدت علي توجه القيادة السياسية باكتشاف المواهب ورعايتها، وتدعيمها أدبيًا والمحافظة على استمراريتها، موجهة الطلاب بضرورة تمسكهم بقواعد اللغة العربية الغنية بمفرداتها الكثيرة، والاهتمام بأنشطة المكتبة المدرسية والمداومة على القراءة في جميع المجالات لاكتساب المعرفة وتنمية الثقافة؛ لتكوين جيل من المبدعين يمثل مصر على مستوى العالم.

وفى كلمته، أشار الأديب فاروق عبد الله راعي المسابقة إلى أن هذه المسابقة تعتبر تظاهرة ثقافية هامة إذ يشارك فيها الطلاب من عمق المجتمع المصري بإبداعاتهم من القصص الشيقة والتي تنوعت في شتى نواحى الحياة وكفاح الأسرة المصرية، معبرين فيها بحسهم المرهف عن أفكارهم وأحلامهم، وتدعونا إلى القراءة والتأمل والتفكير.

وفى ذات السياق، أكد الأستاذ أحمد موسى الرائد العام لطلاب مدارس الجمهورية على الاهتمام بالأدب بين طلاب المدارس الذي يشكل شخصية الطلاب وينمي قدراتهم الإبداعية فتطوير الشخصية يأتي بإضافة الجديد لها.

وقد سلمت لجنة التحكيم المتمثلة في أستاذة إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، والأديب فاروق عبد الله راعي المسابقة، الجوائز للطلاب الفائزين في المسابقة من جميع المديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية، ونتج عن التصفيات النهائية فوز 14 طالب وطالبة من محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والسويس والفيوم وأسيوط والوادى الجديد والبحر الأحمر والبحيرة).

وجاء ترتيب الطلاب الفائزين على النحو التالى: فازت بالمركز الأول الطالبة رحمة محمد فوزي من محافظة القليوبية، وبالمركز الثاني فازت الطالبة رودينا حجاج علي من محافظة القاهرة، وفازت بالمركز الثالث الطالبة اليمامة محمد علي من محافظة أسيوط، وبالمركز الرابع فازت الطالبة إيفيلين وصفي نصيف من محافظة البحر الأحمر، وفاز الطالب محمد أحمد داود من محافظة البحيرة بالمركز الخامس، وفازت الطالبة سما ناصر أحمد من محافظة القليوبية بالمركز السادس، ومن محافظة السويس فازت الطالبة بسنت مصطفى بالمركز السابع، وبالمركز الثامن فازت الطالبة دعاء طارق محمد من محافظة الجيزة، وفازت الطالبة شهد كرم مصطفى من محافظة كفر الشيخ بالمركز التاسع، ومن محافظة الوادي الجديد فازت الطالبة مريم إيهاب عبد الحميد بالمركز العاشر، ومن محافظة الفيوم فازت الطالبة راندا إبراهيم مصطفى بالمركز الحادي عشر، وفازت الطالبة مريم مختار إسماعيل من محافظة الفيوم بالمركز الثاني عشر، ومن محافظة أسيوط فازت الطالبة نيرة محمد محمد بالمركز الثالث عشر، وفازت الطالبة هنا حاتم حسنين من محافظة القليوبية بالمركز الرابع عشر.