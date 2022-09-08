التعليم تعلن رابط نتيجة القبول بمدارس المتفوقين للعام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط نتيجة مدرسة المتفوقين بعين شمس، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة القبول عبر الرابط التالى..

https://shamresult.emis.gov.eg/

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط نتيجة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)

https://stemresult.emis.gov.eg/

اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) بنين/ بنات، ومدرسة المتفوقين بعين شمس (بنين)، للعام الدراسى (2022/2023).

جاء ذلك بناء على نتيجة الاختبارات الإلكترونية التى وردت من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي فى هذا الشأن وكذلك البيان الإحصائي الخاص بأعداد الطلاب المطلوب تسكينهم بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (بنين / بنات) والوارد من وحدة (Stem).

وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من أعمال التنسيق الخاصة بالطلاب المجتازين للاختبارات الإلكترونية وتسكينهم على المدارس وفقًا للسعات المتاحة بكل مدرسة، ورغبات الطلاب وذلك على النحو التالى:

مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (بنين) عدد (15) مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 1000 طالب.

مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (بنات) عدد (14) مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 990 طالبة.

مدرسة المتفوقين بعين شمس عدد (1) مدرسة وعدد الطلاب المقبولين 96 طالبا.

َوأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه سيتم إعلان النتيجة اليوم على الموقع الرسمي للوزارة، وإتاحة إجراءات التظلم من النتيجة للطلاب لدى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بداية من الأحد الموافق 2022/9/11، وحتى الخميس الموافق 2022/9/15 بدون مقابل مادى.