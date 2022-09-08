اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 08:23 م
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التعاون الخليجى يجدد دعمه لوحدة العراق وتعزيز سيادة الدولة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 08:09 م
التعاون الخليجى يجدد دعمه لوحدة العراق وتعزيز سيادة الدولة نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجى
إيمان حنا

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أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى على موقف دول المجلس وقراراته الثابتة بشأن العراق، وأهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وتعزيز سيادة الدولة وإنفاذ القانون، داعيا بحسب بيان مساء الخميس إلى تغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية على أية اعتبارات أخرى لتجاوز الوضع الراهن الذي يمثل خطورة على استقرار البلاد.
 
وبخصوص الملف الليبي، أكد المجلس موقف دول المجلس الداعم لليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، وداعيا كل الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
 
وأكد ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، ووقف التدخل في شؤون البلاد الداخلية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها، ومساندة جهود التصدي لداعش، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي، وإجراء الانتخابات.

 


مجلس التعاون الخليجى

العراق

ليبيا



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