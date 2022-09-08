"التحديات المعاصرة وأثرها على التنافسية" مؤتمر بتجارة الإسكندرية اليوم

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم كلية التجارة جامعة الإسكندرية مؤتمر "التحديات العالمية المعاصرة وأثرها على التنافسية والتميز" اليوم ويستمر حتى 9 سبتمبر بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية وبرئاسة الدكتور السيد الصيفي عميد كلية تجارة الإسكندرية.

وصرح الدكتور علاء الغرباوي، وكيل كلية التجارة ونائب رئيس المؤتمر، أن فعاليات المؤتمر ستشهد العديد من الجلسات المهمة التي ستتطرق إلى تزايد التحديات التي تقابلها مصر وكافة دول العالم من مخاطر الحروب وتحديات التضخم وسلاسل الإمداد وتحديات التغيرات المناخية التي توثر على استقرار المؤسسات ومستقبلها والبقاء والاستدامة لأقتصاديات هذه الدول ومنظماتها المختلفة، وأضاف أن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي سيتناول في أولى جلسات المؤتمر تأثيرتحديات القرن الحادي والعشرين على تنافسية الاقتصاد والأعمال، كما سيتناول الدكتور شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية الاسبق أهمية تحويل مصر مركز عالمي للطاقة في ظل التحديات المعاصرة .

وأضاف الدكتور علاء الغرباوى أن الثورة الصناعية الرابعة سيكون لها موقعا مهما من مناقشات المؤتمر خاصة تأثيرها على التحول الرقمى فى مصر من خلال مشاركة الدكتور عبد الوهاب غنيم رئيس الاتحاد العربي للأقتصاد الرقمي في ضوء رؤية مصر 2030، كما سيشارك الدكتور منجي بدر الوزير المفوض التجاري الحالي في مناقشات المؤتمر حول تحديات التضخم وسلاسل الامداد، والربان على عاصم مدير عام ميناء شرق بورسعيد ببحث حول نمو الموانئ المصرية الخضراء المستدامة لمقابلة التحديات البيئية الدولية ، بالاضافة الي مناقشة دور السياسات المصرفية والاطار التشريعي في تعزيز التنافسية للقطاع المصرفي المصري من خلال مشاركة الدكتور هاني العمراوي مدير عام البنك المركزي.

كما سيتطرق المؤتمر لدور التكنولوجيا الحديثة في إحداث تغييرات جذرية في مجالات الصناعة والصحة والزراعة والتعليم مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء والطباعة ثلاثية الابعاد والروبوتات والدمج بين الكنولوجيا المادية والرقمية والحيوية.

يشارك في المؤتمر على مدى يومين اساتذة الجامعات المصرية والعربية وعدد كبير من خبراء المؤسسات الأقتصادية المصرية وخبراء القطاع المصرفي والباحثون ورجال الأعمال.