الإيسيسكو تعلن قرب افتتاح معرض ومتحف السيرة النبوية بالرباط عاصمة المغرب

كتب لؤى على

داخل مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واصلت رابطة العالم الإسلامي، ومنظمة (الإيسيسكو)، والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، اجتماعا اليوم الخميس (8 أغسطس 2022)، للتأكد من تمام الجاهزية ووضع اللمسات النهائية قبل افتتاح المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يستضيفه مقر الإيسيسكو في الرباط، تحت رعاية الملك محمد السادس -نصره الله، عاهل المملكة المغربية، وهو الفرع العالمي الأول عن المقر الرئيس بالمدينة المنورة.

وفي مستهل الاجتماع عبر ممثلو المؤسسات الثلاث عن شكرهم وتقديرهم للملك محمد السادس على رعايته لهذا المعلم الحضاري، الذي أشرقت أنواره من مكة المكرمة قبلة المسلمين، ومن المدينة المنورة مهاجر خاتم المرسلين بالمملكة العربية السعودية، في ظل حكومتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقد تفقد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والدكتور أحمد عبادي، الأمين العام للرابط المحمدية للعلماء، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد، نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، بتكليف من الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، أجنحة المعرض المختلفة، وأثنوا على ما عاينوه من جاهزية للافتتاح.

ويضم المعرض، الذي سيتم افتتاحه في القريب العاجل بمقر الإيسيسكو، مكونين رئيسيين، الأول هو المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، والثاني معرض صلة المغاربة بالجناب النبوي الشريف، جمال المحبة والوفاء، والذي تشرف عليه الرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية.

ويشمل المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي تشرف عليه رابطة العالم الإسلامي، عدة أقسام أبرزها قسم النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، ومن أهم موضوعاته الحديقة المحمدية، طعام النبي وشرابه، لباسه، وأثاثه، وقسم الحجرة النبوية الشريفة، الذي يوضح المقتنيات والأواني، التي يتم عرضها بتقنيات متطورة تحاكي الواقع، وقسم روائع السنة النبوية وفنون الخط العربي، وقسم النبي (ص) كأنك معه، ومن أهم موضوعاته النبي والحوار والتعايش، والعفو والرحمة والتسامح، وقسم خاص بالتعريف بفضائل ومكانة آل البيت، وقسم الإصدارات والتحف والهدايا التذكارية، وقسم سينما متطورة لعرض عدد من الأفلام الإبداعية حول السيرة النبوية، مع قسم حافل يختص بخدمة علماء المغرب للسيرة النبوية.

وتعتمد وسائل العرض على التكنولوجيا الحديثة والشاشات التفاعلية، في مقدمتها التصوير التجسيمي، وشاشات العرض ثلاثية الأبعاد، والبانوراما التعليمية، ويعرض المحتوى بعدة لغات، وسيكون متاحا لزيارة الجمهور العام، عقب الافتتاح الرسمي له