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الأردن يعلن تسجيل أول إصابة بجدرى القرود

الخميس، 08 سبتمبر 2022 07:20 م
الأردن يعلن تسجيل أول إصابة بجدرى القرود جدرى القرود
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الخميس عن تسجيل أول إصابة بجدري القرود في الأردن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، وقالت في بيان صحفي، أن المصاب، هو مواطن في الثلاثين من عمره سافر إلى عدة دول أوروبية وعاد إلى الأردن بتاريخ 20/8/2022.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنّ الأعراض بدأت تظهر على المواطن بتاريخ 25 /8 / 2022 بارتفاع في درجة الحرارة واحتقان في الحلق وألم في العضلات مع تضخم في الغدد اللمفاوية وعولج على أساس التهاب في الحلق، لكن بعد خمسة أيام ظهرت علية بثور جلدية على الوجهة و اليدين، حيث قام بتاريخ 7/9/2022 بمراجعة أحد الأطباء الذي شك في كون الحالة جدري القرود، فقام بأخذ عينة من البثور الجلدية و عينة دم وفُحصت بواسطة (PCR) في أحد المختبرات الخاصة حيث ظهرت نتيجة العينة هذا اليوم إيجابية (أي انه مصاب بجدري القرود).

وأشارت الوزارة إلى أنّ المريض الآن بصحة جيدة وفي مرحلة التعافي التام ومعزول في منزله، ويتم الآن استقصاء الحالة وحصر المخالطين اللصيقين ليتم متابعتهم حسب الأصول، لافتة إلى اتخاذها لكافة الإجراءات الصحية المعتمدة للتعامل مع حالات الإصابة بجدري القرود والتي تتضمن عزل الحالة المصابة ومتابعتها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة.

وأكدت الوزارة استمرارها بمتابعة مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها (لا قدّر الله) مشيرةً إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

ويذكر أن المرض لا ينتقل إلاّ من خلال الاتصال اللصيق مع الأشخاص المصابين.


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