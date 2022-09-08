الأردن وكوريا الجنوبية يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية

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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكّد الوزيران الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين اللذين يحتفلان بمرور 60 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، والعمل على زيادة التعاون في مختلف المجالات.



كما بحث الجانبان الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، وأكد الصفدي دعم الأردن لمبادرات كوريا الجنوبية وجهودها في تحقيق السلام والاستقرار، وشددا على أن علاقات البلدين ترتكز إلى قاعدة صلبة من الصداقة والتعاون، وأن الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية تمثل منطلقاً لتكثيف التعاون في عديد من المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية.



من جانبه، أكد الوزير الكوري دعم بلاده لجهود المملكة المستمرة لتحقيق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في المنطقة، وثمّن دور الأردن الإنساني في استقبال اللاجئين.



وهنّأ الصفدي، نظيره الكوري على توليه مهامه كوزير للخارجية، واتفق الوزيران على مواصلة العمل والتنسيق المشترك لخدمة مصالح البلدين الصديقين.

كما قدم الصفدي التعازي في ضحايا إعصار "هينامنور"، الذي ضرب الجزء الجنوبي من جمهورية كوريا صباح أمس /الثلاثاء/ وأسفر عن وقوع عددٍ من الوفيات والإصابات، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.