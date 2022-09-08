وأوضحت المصادر أن المُعتقلين من "جنين"، جميعهم من أهل مخيم المدينة، التي باتت اقتحامات الاحتلال لها شبه يومية، منذ عدة أشهر، تخللها استشهاد الصحفية المخضرمة شيرين أبو عاقلة، وكثير من الشبان الفلسطينيين، ومن ضمن المعتقلين أقارب الأسيرين محمد وليد ومحمد ماهر غوادرة اللذين تتهمهم قوات الاحتلال بفتح نار على حافلة في منطقة الأغوار.

وذكرت مصادر بجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن أربعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي خلال اقتحام جيش الاحتلال للمنطقة الشرقية لمحافظة "نابلس"، فيما أصيب 12 آخرين بالاختناق من ضمنهم صحفي.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من بلدة "صوريف" بمحافظة الخليل بعد مداهمة منزله وتفتيشه، فيما تم اعتقال شابين آخرين من بلدة "بدو" بالقدس (خارج الجدار) ومخيم قلنديا الواقع خارج الجدار أيضًا بالقدس المُحتلة.