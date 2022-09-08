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اعترافات مدمن سرق مروحة من داخل مسجد بالقاهرة: كنت هشترى بفلوسها مخدرات

الخميس، 08 سبتمبر 2022 09:43 ص
اعترافات مدمن سرق مروحة من داخل مسجد بالقاهرة: كنت هشترى بفلوسها مخدرات متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى شاب يتعاطى مواد مخدرة باعترافات أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، تم ضبطه أثناء سرقة مروحة من داخل مسجد بحلوان، أنه أقدم على ارتكاب الواقعة لأنه كان يحتاج أموال، قائلا: "كنت هشترى بفلوسها مخدرات". 

 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 

 

تمكن رجال المباحث، من القبض على شاب اثناء قيامه بسرقة مروحة من داخل مسجد فى حلوان، وتبين أن الشاب مدمن للمواد المخدرة وارتكب واقعة السرقة لشراء جرعة هيروين، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد الأهالى مفاده ضبط لص أثناء سرقة مروحة من داخل مسجد بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين قيام عاطل بسرقة مروحة من داخل مسجد، وقيامه ببيعها لعامل مقهى بمبلغ 80 جنيها، وتحفظت قوات الشرطة على المتهم، واقتادته لديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.


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