اعترافات تاجر مواد مخدرة بسقوطه بـ2 كيلو حشيش فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه في كرداسة، وبحوزته 2 كيلو من مخدر الحشيش، بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بين عملائه، وأرشد المتهم عن هوية عاطل يتحصل منه على المضبوطات.

وقال المتهم أنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه في بولاق الدكرور، لترويجها بين عملائه بكرداسة، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث تفيد تورط عاطل مقيم في بولاق الدكرور، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في كرداسة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهم.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 2 كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.