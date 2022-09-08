استمرار الإجراءات الاحترازية بمطار القاهرة لمنع انتشار جدرى القرود

كتبت رحاب نبيل

تتخذ سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار جدري القرود، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان إيجابية مواطن مصرى للإصابة بفيروس جدري القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائى التى تقوم بها الوزارة وتم عزله فى أحد المستشفيات المخصصة للعزل.

وأكدت مصادر بالحجر الصحي بالمطار أن السلطات الطبية بالمطار، برئاسة الدكتورة أماني الإمام مديرة الحجر الصحي، تتخذ عدة إجراءات استثنائية للحد من أى احتمالية انتشار الأمراض الوبائية، ومنذ عودة انتشار جدري القرود تم تشديد الإجراءات على القادمين من الخارج خاصة القادمين من الدول المنتشر بها المرض، وذلك وفقا للتعليمات الجديدة الصادرة من وزارة الصحة، بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية تجاه المسافرين وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة، بمجرد دخولهم صالات الوصول عن طريق الكاميرات الحرارية الذكية الموجودة داخل الصالات، والتي تقوم بالكشف على درجة حرارة الركاب باستخدام أشعة تحت الحمراء ديجتال، وبعد ذلك يقوم أطباء الحجر الصحي بتوقيع الكشف الظاهري على الراكب، ويتم تحويل أى حالة تظهر عليها أعراض الاشتباه إلى مستشفى الحميات لإجراء الفحوصات.

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولى بدأت منتصف يونيو الماضي، تطبيق التعليمات الجديدة الخاصة برفع كافة قيود السفر لدخول القادمين من الخارج، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتسهيل وتيسير إجراءات دخول المسافرين للعمل على انسيابية الحركة الجوية، وذلك من خلال عدم اشتراط تقديم شهادة تفيد تلقي لقاح فيروس كورونا أو تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR)، بجانب إلغاء اختبار Antigen Rapid Test للكشف عن فيروس كورونا، وايضا إلغاء كافة القيود الخاصة بدخول القادمين من الخارج جاء في إطار قرار الحكومة المصرية برفع الإجراءات الإحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وذلك بعد نجاح الدولة والجهات الصحية المختصة في مكافحة الفيروس، وإرتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس، حيث تسعي جميع دول العالم حالياً إلي رفع قيود السفر وتسهيل كافة الإجراءات علي المسافرين.