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استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق رام الله

الخميس، 08 سبتمبر 2022 08:20 ص
استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق رام الله قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فلسطينى، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، قرب قرية بيتين، شرق مدينة رام الله، فجر اليوم الخميس.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية، أبلغتها باستشهاد الفلسطينى الذى أطلق جنود الاحتلال النار عليه فجرا، عند مدخل قرية بيتين، قرب حاجز "بيت إيل" العسكري.

وكانت قوات الاحتلال عززت من تواجدها العسكري على الحاجز المذكور وفي محيطه ليلة أمس، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

 


رام الله

شرق رام الله

استشهاد فلسطينى

قرية بيتين

الصحه الفلسطينيه



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