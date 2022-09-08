ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط الخـام لتصل لـ6.5 مليون برميل يوميا

كتبت -مروة الغول

ارتفعت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخـام خـلال شهر يونيو 2022 بنسبة % 2 لتصل إلى حوالي 6.5 مليون برميل يوميا، بينما انخفضـت صـادراتها من النفط الخـام بنسبة % 9.8 لتبلغ حوالي 3.3 مليون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية.

وأضافت النشرة الشهرية الصادرة خلال الشهر الجارى، لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك "، انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر يونيو 2022 بنسبة 6.9 % لتصل إلى حوالي 2 مليون برميل يوميا ، بينما ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 2.8 % لتبلغ حوالي 6.3 مليون برميل يوميا.