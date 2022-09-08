إطلاق النسخة الأولى من أسبوع القاهرة للتصميم.. يسلط الضوء على مصر كوجهة لريادة التصميم في الشرق الأوسط

تستعد مصر لانطلاق أسبوع القاهرة للتصميم للمرة الأولى قبل نهاية هذا العام، باعتباره الحدث الأول في مصر للتصميم والصناعات الإبداعية. هذا العام الافتتاحي لأسبوع القاهرة للتصميم سيحول القاهرة إلى منطقة حيوية للتصميم والإبداع من خلال فعاليات للتصميم مليئة بالأحداث الحيوية والأنشطة والمعارض وحلقات النقاش وجلسات الحوار والمسابقات واللقاءات مع الصناع عبر مختلف مجالات التصميم والتخصصات الإبداعية. سيُقام أسبوع القاهرة للتصميم في منطقة غنية ثقافيًا وتاريخيًا داخل أحياء القاهرة (سيتم الإعلان عنها قريبًا)، ليشمل مجموعة من العارضين المحليين و الإقليميين وقادة صناعة التصميم في مجالات المنتجات، العمارة ، التصميم الداخلي، تصميم الموضة والحلي ، تصميم الأثاث و المفروشات، مما يجعله المكان الأمثل للالتقاء والتواصل والنقاش ومشاركة الخبرات والأفكار داخل وسط المصممين والمبدعين.

ومن جانبه قال هشام مهدي، مؤسس و رئيس الدورة الأولى لأسبوع القاهرة للتصميم، "سيكون أسبوع القاهرة للتصميم حدثًا أساسيًا يضع مصر على الخريطة كوجهة للفن والإبداع والتصميم ويهدف إلى جذب الفنانين والصناع من جميع أنحاء العالم لاكتشاف المبدعين المصريين والحرص على العمل معهم والوقوع في حب الفن المصري. نريد دعم المواهب الشابة الناشئة في الصناعة من خلال تمكين هذه المنصة لتكون نقطة انطلاق لعرض أعمالهم لسنوات قادمة"

وأضاف مهدي: "أنا فخور برؤية مصر ورغبتها في تسخير قوة الفن وتقدير دوره في مجتمعنا كأحد الركائز الأساسية فى مصر. إن فرصة إطلاق أسبوع القاهرة للتصميم هي خطوة تشجع الفنانين على الارتقاء بالفن والتصميم المصري، وتسليط الضوء على الدور الذي لطالما لعبته الحرف والإبداع المصري عبر التاريخ"

تقرر إقامة هذا الأسبوع بهدف الجمع بين قادة الفكر وصناع القرار مع المصممين والمبدعين لعرض أحدث الابتكارات والأفكار والإنجازات في الصناعة من خلال منصة واحدة. ويُعد الهدف من الحدث هو ربط المبدعين والصناع الرئيسيين وزيادة قاعدة جمهورهم، وتوفير سوق جديد للمصممين المصريين لعرض أعمالهم التي سيكون لها في النهاية تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، ودعم الفنانين المحليين والصناع وأخيراً تعزيز المشهد السياحي في مصر من خلال تشجيع الزوار الأجانب على الانضمام إلى أنشطة الأسبوع.

يحظى الأسبوع المليء بالفعاليات بدعم وقيادة كبرى الأسماء في مصر، حيث يضم مجلس أمناء أسبوع القاهرة للتصميم, جمال صلاح, محمد حمودة, مي سلامة, كريم مختيجان, رشا قاضي, هشام مهدي, عزة فهمي, عمرو منسي, عمرو حلمي, شريف عبد الهادي, أدهم نديم, كريم الشافعي, هاني شكري

وتشمل قائمة الفعاليات لهذا العام

DeForum ، وCairo Designathon، وEsorus، وFMD، وKorba District، وAzad Art Week، وDesigndustry، وThe Design Show، و Fashion Design District، وCDA Design District، و Creative Industry Summit

وأخيرًا، سينتهي الأسبوع بحفل جائزة القاهرة للتصميم- Cairo Design Award المرموق، حيث سيتنافس المصممون في فئات مختلفة أمام لجنة تحكيم وسيتم الإعلان عن الفائزين أمام الضيوف المدعوين وكبار الشخصيات.