اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 01:30 ص
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب منذ قليل 8 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة. 
 
وكان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين إصابة 8 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لإسعافهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

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