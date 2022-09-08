اليوم السابع
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الخميس، 08 سبتمبر 2022 04:05 م
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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة

الخميس، 08 سبتمبر 2022 04:04 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى البحيرة اسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 30 بطريق القاهرة الإسكندرية - الصحراوى بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.
 
 
 
 

 


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