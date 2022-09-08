إصابة 3 أشخاص سقط بهم أسانسير برج سكنى فى كفر الزيات

الغربية مصطفى عادل

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، سقوط أسانسير برج سكني بداخله 3 أشخاص، وأسفر الحادث عن إصابتهم بكسور وكدمات متفرقة، من بينهم حالة مصابة بنزيف بالمخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الزيات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط أسانسير برج سكني بشارع الجيش.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف والحماية المدنية لمكان البلاغ وتبين وجود 3 أشخاص داخل الأسانسير، وإصابتهم باصابات متفرقة بعد سقوط الأسانسير، نتيجة انقطاع "الواير" بشكل مفاجئ، تم إخراج المصابين ونقلهم للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.