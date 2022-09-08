إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب توك توك فى البدرشين

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة نارية "توك توك" بقرية أبو رجوان بالطريق الأوسطى بدائرة مركز شرطة البدرشين وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بقرية أبو رجوان بالطريق الأوسطى فى البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتى إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية توك توك بالطريق المشار إليه أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انحراف الطاره وانقلاب التوك توك نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى البدرشين المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.